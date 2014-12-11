Модель покончила с собой, когда ее родным сказали, что она занимается эскорт-услугами

Новости Великобритании. Латвийская модель Лаура Пахомова свела счеты с жизнью в английском Манчестере в 2012 году. Однако только сейчас следствие обнародовало материалы дела о гибели девушки.

Лауре было всего 23 года. Красавица приехала в Великобританию, чтобы учиться в университете.

На протяжении нескольких лет родители были уверены: их дочь получает образование в престижном учебном заведении, и даже не догадывались о второй стороне жизни своей девочки.



Как пишет BBC, Пахомова встречалась с молодым человеком, неким Мартином Райли. Сообщается, что отношения между возлюбленными были не очень гладкими: они то расставалась, то воссоединялись вновь. Позже ситуация усугубилась: Райли начал шантажировать свою подругу тем, что расскажет родственникам девушки о том, чем она действительно занимается.

Вскоре мужчина выслал семье Лауры файл с информацией, размещенной на сайте интим-услуг, где было размещено ее объявление.

Сама Пахомова послала родителям сообщение с просьбой простить ее, после чего шагнула в пропасть.

Все зеркала, стены и мебель были исписаны губной помадой и ручкой: Пахомова обвиняла Райли и просила прощения у своей семьи.

Мужчина был арестован по подозрению в причастности к гибели девушки. Однако из-за отсутствия состава преступления ему не предъявили никаких обвинений. Суд решил, что здесь есть лишь моральная ответственность, которая останется на совести Райли.