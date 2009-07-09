Мобильный телефон мог стать причиной гибели двух подростков во время грозы

Во время грозы погибли двое детей в городе Столбцы Минской области.

Четверо детей прятались накануне вечером от непогоды под деревьями на улице Зеленой в 30 метрах от железнодорожного моста, когда в них попал сильнейший разряд молнии. Он был такой силы, что на месте ЧП позже правоохранители обнаружили оплавленный мобильный телефон. Предполагается, что именно он мог стать причиной попадания молнии.

Двое детей погибли на месте. Один девятиклассник находится в реанимации в тяжелом состоянии, четвертый чувствует себя удовлетворительно. По факту гибели детей милиция проводит расследование.

От удара молнии также погиб житель деревни Велетин Хойникского района. 54-х летний мужчина вечером во время непогоды ехал по улице на лошади. Погибла и лошадь.

Грозовые разряды стали также причиной возгорания двух строений в Ветковском и Брагинском районах.