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Многомиллиардная афера раскрыта в системе образования США

10 августа 2011 13:57
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Министерство юстиции, а также генеральные прокуроры Калифорнии, Иллинойса, Флориды и Индианы подали иск против корпорации, объединяющей множество платных образовательных учреждений по всей стране.

Американские власти обвиняют компанию в получении незаконным путем 11 миллиардов долларов. По версии истцов, корпорация материально поощряла своих клиентов за зачисление в платные колледжи как можно большего числа абитуриентов. Самым активным оплачивали поездки в Лас-Вегас и на мексиканские курорты.

Если вина образовательной организации будет доказана, ей предстоит компенсировать бюджету незаконно полученные 11 миллиардов долларов, причем в троекратном размере, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия

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