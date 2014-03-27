Многоквартирный жилой дом загорелся в Бостоне. Погибли 2 пожарных, 20 человек пострадали

Новости США. Сильнейший пожар охватил многоквартирный жилой дом в историческом районе американского Бостона. Жертвами возгорания стали двое пожарных. Всего пострадали около 20 человек.

По словам спасателей, жители успели покинуть горящее строение. Огонь вспыхнул на нижних этажах и из-за сильного ветра быстро распространялся по всему зданию. Кроме того, по свидетельствам очевидцев, вскоре после пожара в доме произошел взрыв.

Потушить пламя пока не удается. Сейчас все усилия пожарных направлены на то, чтобы не допустить распространения огня на соседние строения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.