Прямой эфир

Многоквартирный жилой дом загорелся в Бостоне. Погибли 2 пожарных, 20 человек пострадали

27 марта 2014 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Сильнейший пожар охватил многоквартирный жилой дом в историческом районе американского Бостона. Жертвами возгорания стали двое пожарных. Всего пострадали около 20 человек.

По словам спасателей, жители успели покинуть горящее строение. Огонь вспыхнул на нижних этажах и из-за сильного ветра быстро распространялся по всему зданию. Кроме того, по свидетельствам очевидцев, вскоре после пожара в доме произошел взрыв.

Потушить пламя пока не удается. Сейчас все усилия пожарных направлены на то, чтобы не допустить распространения огня на соседние строения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Имущество фигурантов коррупционного дела «Беллегпрома» арестовано. Среди вещей - квартиры, машины, золотые слитки
26 марта 2014 17:51

Имущество фигурантов коррупционного дела «Беллегпрома» арестовано. Среди вещей - квартиры, машины, золотые слитки

В зоопарке Дании, где публично убили жирафа, умертвили еще 4-х львов
26 марта 2014 17:22

В зоопарке Дании, где публично убили жирафа, умертвили еще 4-х львов

24-летний солист белорусской группы Napoli трагически погиб в Дзержинске
26 марта 2014 15:44

24-летний солист белорусской группы Napoli трагически погиб в Дзержинске