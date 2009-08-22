Многодетная мать зарубила хозяйку, чтобы не платить за аренду комнаты

Верховный суд республики Башкирия приговорил подсудимую к 11,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как следует из материалов дела, 29-летняя женщина арендовала за 800 рублей в месяц комнату в коммунальной квартире, хозяйкой которой была 80-летняя пенсионерка. Во время приезда кредиторши, которой нужно было выплатить около 10 тысяч рублей, осужденная решила избавиться от старушки, передает ИА Regnum со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

2 мая 2007 года должница пригласила пенсионерку к себе в комнату. Стремясь избавиться от материальной зависимости, чтобы не платить образовавшийся долг, женщина нанесла жертве удары по голове заранее приготовленным топором. Затем убийца скинула потерпевшую в подпол.

Смерть владелицы жилья наступила от тупой травмы головы в виде перелома костей черепа с ушибом головного мозга и кровоизлиянием в мозг, сообщает neswru.com.

