Прямой эфир

Многодетная гомельчанка умерла после выкидыша

15 мая 2010 15:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В состоянии клинической смерти «скорая» доставила в больницу 38-летнюю женщину из Гомельского района. Внутриматочное кровотечение началось у женщины около часа ночи, а врачей вызвали только в шесть утра. Муж сельчанки вызвал «скорую», проснувшись утром. Он увидел в туалете следы крови. В туалете милиция потом нашла только остатки пуповины. Скорее всего, женщина спустила зародыш в канализацию.

- Семья слыла как добропорядочная, была в селе примером для всех. Выяснилось, что женщина была беременна, причем на большом сроке - пять - семь месяцев. Но она скрывала свою беременность от всех, даже от мужа, не стала на учет у докторов. Увеличение живота объясняла пуповой грыжей, - рассказали «КП» в Гомельском РОВД, где занимаются проверкой происшествия.

Пока неизвестно, случился ли выкидыш сам по себе, или многодетная мать спровоцировала его специальными медикаментами либо народными способами.  

У женщины осталось четверо детей, она работала дояркой.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
14 мая 2010 11:09

В Кыргызстане людей госпитализируют с огнестрельными ранениями

14 мая 2010 06:08

Череда убийств ветеранов Великой Отечественной войны в России

13 мая 2010 13:54

В Афинах тысячи людей вышли на улицы с требованием от властей отказаться от реформы пенсионной системы