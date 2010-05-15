Многодетная гомельчанка умерла после выкидыша

- Семья слыла как добропорядочная, была в селе примером для всех. Выяснилось, что женщина была беременна, причем на большом сроке - пять - семь месяцев. Но она скрывала свою беременность от всех, даже от мужа, не стала на учет у докторов. Увеличение живота объясняла пуповой грыжей, - рассказали «КП» в Гомельском РОВД, где занимаются проверкой происшествия.
Пока неизвестно, случился ли выкидыш сам по себе, или многодетная мать спровоцировала его специальными медикаментами либо народными способами.
У женщины осталось четверо детей, она работала дояркой.