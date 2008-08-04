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Многочисленные нарушения в системе "Белкоопсоюза" выявила Генеральная прокуратура Беларуси

04 августа 2008 11:35
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Более 70 уголовных дел за хищения, должностные подлоги, злоупотребления и коррупцию возбуждено в ходе последней масштабной проверки. Установлены также факты незаконных выплат сельхозпредприятиям дотаций за реализованный якобы для государственных нужд крупный рогатый скот. В действительности же мясо реализовывалось коммерческим структурам. К ответственности уже привлечены председатели правления Слонимского и Зеленского райпо. Всего же за последние 3 года за коррупционные преступления в сфере потребкооперации привлечены более 380 лиц.
# происшествия

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