Многочисленные нарушения в системе "Белкоопсоюза" выявила Генеральная прокуратура Беларуси

Более 70 уголовных дел за хищения, должностные подлоги, злоупотребления и коррупцию возбуждено в ходе последней масштабной проверки. Установлены также факты незаконных выплат сельхозпредприятиям дотаций за реализованный якобы для государственных нужд крупный рогатый скот. В действительности же мясо реализовывалось коммерческим структурам. К ответственности уже привлечены председатели правления Слонимского и Зеленского райпо. Всего же за последние 3 года за коррупционные преступления в сфере потребкооперации привлечены более 380 лиц.