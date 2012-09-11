Мирная манифестация рабочих алюминиевого завода в Риме переросла в столкновения с полицией. Пострадали 6 человек

Новости Италии. В Риме прошла манифестация рабочих алюминиевого завода. Демонстранты, которые собрались у Министерства экономического развития, сначала скандировали свои требования, а потом попытались прорвать кордон стражей порядка, чтобы попасть в здание.

Изначально мирная демонстрация вскоре вылилась в ожесточенные столкновения с полицией. В ход пошли дымовые шашки и пустые бутылки. Пострадали четверо полицейских и двое протестующих.

Алюминиевый завод на Сардинии, принадлежащий крупной американской корпорации, был закрыт из-за нерентабельности производства. Работы лишились сотни человек. Сейчас итальянское правительство ведет активные поиски возможного покупателя этого предприятия, но пока безуспешно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.