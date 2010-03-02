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Мирная демонстрация переросла в штурм в Греции

02 марта 2010 10:31
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Сначала, протестующие собрались у министерства труда. Они выступали против сокращения пенсий и других социальных выплат.Мирное выступление переросло в стихийный штурм, когда к зданию ведомства прибыл европейский комиссар по экономическим вопросам для встречи с главой министерства труда Греции. Десятки демонстрантов прорвались на территорию ведомства. Ситуацию удалось взять под контроль только после того, как спецназ применил слезоточивый газ и резиновые дубинки.
# происшествия

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