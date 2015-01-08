Мир скорбит по жертвам теракта в редакции французского журнала: по всей стране объявлен трехдневный траур

Новости Франции. Францию уже второй день не покидают трагические события. 8 января здесь сразу несколько мечетей подверглись нападениям. К счастью, обошлось без жертв. Следствие выясняет, связаны ли теракты 7 и 8 января между собой. Напомним, 7 января в Париже вооруженные автоматами и гранатометом совершили нападение на редакцию сатирического журнала. Погибли 12 человек и 11 получили тяжелые ранения. По всей стране объявлен трехдневный траур.

Франция ещё долго будет приходить в себя после крупнейшей за полвека террористической атаки. 7 января в результате нападения на сатирический журнал «Шарли Эбдо» погибли 10 журналистов и двое полицейских, 11 человек ранены. Всю ночь спецлужбы искали террористов. Итогом спецоперации стало задержание семерых человек. Есть ли среди них главные подозреваемые — братья Шариф и Саид Куаши — пока неизвестно. Выйти на след преступников помогла нелепая случайность. В машине, которую террористы угнали, а после нападения бросили у окраины Парижа, было обнаружено удостоверение личности на имя 34-летнего Саида Куаши.

Бернар Казенев, министр внутренних дел Франции:

Сейчас мы не можем ничего сказать. Поиски продолжаются. Мы ищем предположительно двоих подозреваемых. Этой ночью были арестованы те, кто может нам помочь в расследовании этого чудовищного террористического акта.

Фамилия Куаши очень хорошо известна спецслужбам. Шариф входил в подпольную исламистскую группировку, вербовавшую французских граждан на войну в Ирак и Сирию. В списке подозреваемых значилась ещё одно имя — 18-летний Хамид Мурад. Он сам явился в полицию. Выяснилось, что у него есть алиби: на момент совершения нападения он был в школе. О том, что его подозревают, узнал из Интернета. Однако молодого человека пока оставили под стражей. Тем временем в Париже восстанавливают детали дня 7 января.

Рокко Контенто, представитель профсоюза французской полиции:

Это была настоящая резня. Террористы сначала стреляли в редакции журнала очередями. По словам одного из уцелевших, они кричали «Аллах Акбар». Затем преступники вышли на улицу и стали стрелять по людям и по полицейским.

Исламисты не раз угрожали журналистам издания «Шарли Эбдо». Гнев радикалов вызвало решение журнала опубликовать карикатуры на пророка Мухаммеда. Кроме того, менее чем за час до трагедии на странице «Шарли Эбдо» в Интернете появилась карикатура на лидера группировки «Исламское государство» Аль-Багдади. Однако такой жестокий ответ террористов поверг не только Францию, но и весь мир в шок. Так, в США во многих городах люди вышли на траурные митинги.

Мнения людей:

— Это несправедливо, они не имели право умирать. Они были откровенными и выразили себя. А мы теперь должны здесь их поддержать. Их убили за выражение себя.

— Во Франции почти всегда было спокойно. И после этого теракта становится понятно, что такое зло может произойти везде, в любое время. Это действительно страшно.

И вот 8 января Париж вновь содрогнулся от выстрелов. Пальба звучала на окраине столицы. Злоумышленника удалось схватить. Им оказался выходец из Африки. Ранены два человека. Этот инцидент и теракт 7 января стражи порядка никак не связывают. Произошли по всей стране 8 января и нападения на мечети. К счастью, никто не пострадал.

Между тем Франция погрузилась в трехдневный траур. Отменены увеселительные мероприятия. На всех государственных зданиях приспущены флаги. Улицы французской столицы заметно опустели. В городе усилены меры безопасности. Дополнительные армейские подразделения дежурят у метро, в общественных местах, у административных зданий.

Жительница Парижа:

Никогда не думала, что такая страшная трагедия может произойти. На месте погибших мог быть каждый из нас. Нет слов, чтобы выразить всю ту боль, которую сейчас чувствует каждый парижанин.

Очередной номер еженедельника «Шарли Эбдо» выйдет уже на следующей неделе при поддержке сотрудников парижских СМИ. Журналисты решили помочь изданию не только творчески, но и материально. Многие даже согласились оформить подписку на журнал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.