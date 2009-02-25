Минский таксист за последние пять лет 155 раз нарушил правила дорожного движения

Из более чем 150 нарушений большая часть — это неправильная остановка и стоянка автомобиля. Ниже по рейтингу — невыполнение требований знаков и превышение скорости. Штраф за остановку в неположенном месте — половина базовой величины. Для Николая такой вид платной парковки влетел в копеечку: за свои нарушения ему пришлось раскошелиться почти на четыре миллиона. Этот факт заставил задуматься госавтоинспекцию над повышением расценок. И все же таксисту удалось наездить неприятности. После создания аварийной обстановки 11 февраля его собираются лишить прав на 2 года. Не дожидаясь законодательного повышения расценок, нарушитель-рецедивист пообещал исправиться самостоятельно.