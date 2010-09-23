Минский суд арестовал 2 коттеджа и 25 квартир, принадлежащих преступной группе

Вынесен четвертый приговор по уголовному делу, связанному с нелегальным ввозом в Беларусь 24 тысяч тонн автомобильного топлива. Преступники ввозили топливо караванами автоцистерн и только за год заработали около 20 миллионов долларов.

Топливо заливалось в бензовозы на заводе в Смоленске, оформлялось на российской таможне, пересекало границу и доставлялось на белорусские заправки. Бензовозы шли колоннами от 3 до 7 автомобилей. За год они делали около 1 000 рейсов. На одной машине топлива преступники зарабатывали от 5 до 10 тысяч долларов. При больших оборотах нефтепродуктов в белорусский бюджет поступали незначительные налоги или этих платежей вообще не было.

Юрий Король, раскрывает подробности расследования старший следователь по особо важным делам ДФР Комитета госконтроля:

Уголовные дела в отношении недобросовестных предпринимателей, занимавшихся продажей дизельного топлива и бензина, возбуждались по всей стране: в Витебске, Могилеве, Минске. Стало ясно, что действует несколько организованных преступных групп. В последнем на сегодняшний момент уголовном деле к ответственности удалось привлечь не только исполнителей, но и нескольких главных организаторов, разработавших многоуровневую схему легализации ввезенного из России топлива. Среди них, например, россиянин Сергей Щ.



Его суд Московского района Минска приговорил к 5 годам и четырем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Его подельники получили по 3 с половиной года с конфискацией имущества. Под арест попали 2 коттеджа, 25 квартир, 6 легковых автомобилей, 2 грузовых седельных тягача с полуприцепами–цистернами, принадлежащих участникам организованной группы, пишет «СБ».