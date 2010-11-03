Минский пенсионер вызвал милицию, чтобы забрать выигрыш - 450 тысяч фунтов стерлингов

1 ноября минчанин-пенсионер, который проживает во Фрунзенском районе Минска, получил на свой мобильный телефон СМС, где сообщалось, что он стал обладателем выигрыша в 450 тысяч фунтов стерлингов. Пенсионер вызвал милицию, чтобы та помогла забрать выигрыш.

В СМС, присланной с номера иностранного сотового оператора, предлагалось для получения выигрыша позвонить на этот номер или зайти на сайт и далее следовать инструкциям. Сотрудники Фрунзенского РУВД объяснили пенсионеру, что, если он начнет выполнять предложенные действия, то может стать очередной жертвой мошенников, сообщает www.ctv.by со ссылкой на газету «Звязда».



Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Интернет-мошенники сегодня намного опережают интернет-пользователей. Сначала были так называемые «нигерийские письма», которые присылались из африканских стран. У них у получателя просили помощи в многомиллионных денежных операциях, с которых обещали большие проценты. Сейчас «нигерийские письма» трансформировались в СМС и спам-рассылку. Этим загрязнены все социальные сети. Это и взлом анкет друзей с массовой рассылкой и вымогательством денег. Ко всем предложениям выигрыша нужно относиться скептически и задавать себе вопрос: «Что я сделал для того, чтобы получить эту сумму?» И если вы заплатили 10 долларов за то, чтобы «выиграть» 500 тысяч долларов, считайте это платой за то шоу, участником которого вы стали. Зато вы получили бесценный опыт.



Александр Ластовский напомнил, что в Беларуси известны случаи интернет-мошенничества локального характера. Мошенники выманивают у белорусов незначительные (10-20 тысяч рублей) суммы в надежде на то, что жертвы не будут обращаться в милицию. Так было в случае с объявлением на одном из известных белорусских сайтов. В разделе «Работа» было напечатано предложение от имени известного издательства о наборе текстов. Но сначала потенциальным кандидатам нужно было оплатить 12 тысяч за диск. После того, как желающие оплачивали эту сумму, «работодатели» переставали отвечать на электронные письма ... Александр Ластовский напомнил, что за любой товар или услугу, оказанную в интернет-пространстве, платить нужно только по факту ее оказания, сообщает www.ctv.by со ссылкой на газету «Звязда».