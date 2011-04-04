Минский ЦУМ ограбили на более чем 36 млн рублей

В минский ЦУМ в ночь с субботы на воскресенье проникли злоумышленники. Товаров украдено на более чем 30 миллионов рублей. В основном, это одежда и изделия из серебра. Окончательная сумма ущерба сейчас уточняется.

О том, что магазин подвергся хищению, стало известно только к середине следующего дня. До этого магазин был закрыт для посетителей. Руководство универмага от комментариев отказалось. В ходе расследования правоохранителям удалось практически сразу выйти на след подозреваемого. Сейчас он под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Ластовский, начальник Отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Из торгового предприятия «ЦУМ-Минск» совершена кража товарно-материальных ценностей на сумму более 36 миллионов рублей. Подозреваемый был установлен и по горячим следам задержан. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания и дает показания.