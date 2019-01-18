Минский бизнесмен обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ОДО «Копинстрой».

Как сообщает УСК по Минску, 51-летний руководитель предприятия завладел деньгами дольщиков, заключив фальшивые договоры залога, займа, купли-продажи одних и тех же объектов строительства, а также несколько других. Потерпевшими признаны 28 человек.

Всего фигурант завладел более чем двумя миллионами рублей. В числе прочего стало известно, что с начала 2013 года по март 2018 года обвиняемый уклонился от уплаты налогов. Ущерб государству от действий мужчины составил более 395 тысяч рублей.

С января 2013 года по 2016 год гражданин уклонился от уплаты налогов в размере около 240 тысяч рублей, организовав регистрацию подставного лица в качестве ИП и оформляя фиктивные сделки с субъектами хозяйствования реального сектора экономики.

В ходе расследования допрошены более сотни свидетелей, изъяты и изучены 30 томов документов о финансово-хозяйственной деятельности общества. Наложен арест на имущество стоимостью более четырёх миллионов рублей.

Фигурант обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, а также в лжепредпринимательстве. Гражданин содержится под стражей.

Уголовное дело передано в прокуратуру.

Отмечается, что сперва было два подозреваемых. Второй человек был формальным директором ОДО «Копинстрой», он подписывал документы обвиняемого, но не знал о его противоправных деяниях. Уголовное преследование в отношении него прекращено за отсутствием состава преступления.

Зимой 2019 года в Минске было завершено расследование уголовного дела со 132 эпизодами преступлений.