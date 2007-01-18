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Минские спасатели переходят на усиленный вариант несения службы

18 января 2007 11:49
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Белорусские синоптики вновь объявили штормовое предупреждение. В столице наблюдается шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Уже зафиксированы перебои с подачей электричества.
# происшествия

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