Минские спасатели переходят на усиленный вариант несения службы

ГАИ ищет водителя, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места происшествия.
После полученного предупреждения о возможном совершении теракта на наземном транспорте и в метрополитене принимаются повышенные меры безопасности.
Чиновник одного из филиалов минского мясокомбината, заведомо зная, что срок годности товара истёк, отправил его на реализацию в торговую сеть столицы.
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