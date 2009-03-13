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Минские правоохранители задержали троих автомошенников из России

13 марта 2009 11:46
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На протяжении двух лет они похищали машины из прокатных салонов. Известно как минимум о 15 таких фактах. В разное время по поддельным документам преступники получали в прокатах Минска дорогостоящие автомобили и исчезали. А затем нелегально продавали авто в городах России. Две машины, обнаруженные в Смоленске и Можайске, уже возвращены владельцам. Остальные автомобили пока в розыске. Милиция не исключает, что задержанные занимались подобным промыслом и в других областях Беларуси.
# происшествия

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