Минские правоохранители разыскивают уроженца Кыргызстана, подозреваемого в совершении тяжкого преступления

Новости Беларуси. Столичные правоохранители разыскивают 78-летнего мужчину. Уроженца Кыргызстана подозревают в совершении тяжкого преступления в Заводском районе Минска.

Известно, что Евгений Колесников страдает психическими заболеваниями. Также у него могут находиться элементы альпинистского снаряжения. В частности, ледорубы.

Если вам известно место нахождения этого человека, милиция просит поделится информацией по короткому номеру 102, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.