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Минская милиция ищет серийного насильника

14 октября 2015 14:17
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Новости Беларуси. Мужчину подозревают в совершении четырех изнасилований – в 2002, 2003, 2004 и 2014 годах.

Он нападал на молодых женщин (в одном случае пострадала несовершеннолетняя) в безлюдном месте поздним вечером или ночью – бил, а затем насиловал.

На вид подозреваемому 40-50 лет, рост около 170 см, среднего телосложения.

Последний раз (летом) был одет не по сезону: в утепленной, удлиненной куртке и  вязаной шапке темного цвета.  По данным оперативников, есть предположения, что преступник может быть жителем частного дома, злоупотребляет спиртным.

ОИОС ГУВД Мингорисполкома:
Неизвестный нападал на молодых женщин (в одном случае пострадала несовершеннолетняя) в безлюдном месте поздним вечером или ночью. Сначала он следовал за своими жертвами, потом нагонял их, заводил разговор – пытался знакомиться. После чего наносил сильные удары по телу и голове, затем насиловал. Потерпевшие отметили общий неопрятный и неряшливый внешний вид насильника, от него шел неприятный запах сырости.

Если вы что-нибудь знаете об этом мужчине, обратитесь в ГУВД Мингорисполкома

по телефонам (029) 346-90-45, (029) 149-99-90 или 102. Конфиденциальность и вознаграждение гарантированы.

# происшествия # Насилие

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