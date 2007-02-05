Минск завалило. Снегом

Коммунальщики и дорожники за природной стихией едва успевали. Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов коммунальным и дорожным службам отвел сутки для наведения порядка в городе.Предыдущая неделя показала: сработали не столь слаженно, как хотелось бы. Хуже всего, по мнению санитарных служб, выглядели объекты торговли, а вот учреждения образования и медицины сработали если не на "отлично", то на "хорошо". Есть претензии и к уборке трамвайных остановок. На улицах столицы было задействовано более 300 единиц дорожной техники. 585 уборщиков чистили остановочные пункты. На вывозке снега работало 100 самосвалов. Однако непрекращающийся снегопад сводит усилия дорожных служб на "нет", а оттепель превратила оставшийся на улицах снег в слякоть.



Однако есть в столице места, где снега не хватает. Например, не завершены работы по подготовке лыже-роллерной трассы на проспекте Победителей. Насыпать осталось ещё 800 метров. Обратить внимание нужно и на городские катки. Качество льда высокое, но пунктов проката коньков, по-прежнему, не хватает. Эту проблему нужно решать в ближайшие дни. Зимы осталось немного, а это значит, что нужно дать минчанам возможность в полной мере насладиться зимним отдыхом. Тем более что уже со среды синоптики вновь обещают похолодание.