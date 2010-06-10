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Минск затопило: подтопленными оказались 11 участков проезжей части

10 июня 2010 08:26
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Грозовой фронт накрыл минувшей ночью белорусскую столицу. Он пришел к нам с юго-запада Европы. Сильный дождь лил несколько часов и к утру по улицам города потекли реки.

Подтопленными оказались 11 участков проезжей части, уровень воды доходил до бордюров. На ряде улиц образовались пробки. Более чем на два часа встал общественный транспорт. Некоторые автобусы поехали по объездным маршрутам. Разруливали ситуацию правоохранители, спасатели и работники «Горремавтодора». Пострадавших нет.

Причина подтоплений – недостаточная пропускная способность ливневой канализации. Сейчас о непогоде напоминают только большие лужи. В Минске солнечно, воздух прогреется до +26. Но гроза может вернуться. Завтра же белорусов ожидает поистине тропическая жара. Столбик термометра поднимется до 34-х.

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Наводнение в Минске

Наводнение в Минске

Наводнение в Минске

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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