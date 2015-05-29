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Минск: В первом Твердом переулке горел офис частного предприятия

29 мая 2015 18:13
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Новости Беларуси. Клубы дыма поднялись над центром столицы сегодня утром. В 1-ом Твёрдом переулке открытым пламенем горело офисное здание одного из частных предприятий. Чтобы справиться с огнём, спасателям понадобилось около получаса.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако крыша здания повреждена существенно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать элементарное несоблюдение мер безопасности: на соседнем здании, вплотную  примыкающем к горевшей двухэтажке, велись огневые работы. 

# происшествия # Пожар

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