Минск: В первом Твердом переулке горел офис частного предприятия

Новости Беларуси. Клубы дыма поднялись над центром столицы сегодня утром. В 1-ом Твёрдом переулке открытым пламенем горело офисное здание одного из частных предприятий. Чтобы справиться с огнём, спасателям понадобилось около получаса.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако крыша здания повреждена существенно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать элементарное несоблюдение мер безопасности: на соседнем здании, вплотную примыкающем к горевшей двухэтажке, велись огневые работы.