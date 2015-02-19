Минск: тело мужчины со связанными руками и простреленной головой нашли в багажнике Mercedes

Новости Беларуси. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в среду в багажнике автомобиля, припаркованного на улице Либкнехта в Минске.



Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

Проведён осмотр места происшествия. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Привлечены специалисты МВД и ГКСЭ.

Выясняются обстоятельства случившегося. Личность погибшего устанавливается.

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Трагедия произошла прошлым летом. Уже во время следствия стали известны по-настоящему шокирующие подробности этого дела.

Полгода расследования и две недели суда. Об этом Павел Цинявский думал 5 февраля едва ли. Во время оглашения приговора главный фигурант громкого дела редко поднимал глаза (смотрите видео). Суд постановил: первые пять лет осужденный проведет в тюрьме. Оставшийся срок – в колонии строгого режима.

Следствие выяснило: Цинявский пьяный задушил девушку брючным ремнем. Причина – 18-летняя Юля отказалась от интимных отношений с ним.