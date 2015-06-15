Минск: на улице Аэродромной 15 июня днём водитель кроссовера сбил велосипедистку

Новости Беларуси. На улице Аэродромной 15 июня днём водитель кроссовера сбил велосипедистку. В момент столкновения машина перестраивалась в крайнюю правую полосу в направлении проспекта Жукова. По словам очевидцев, женщина двигалась по проезжей части на встречу потоку. От удара лобовое стекло иномарки покрылось трещинами. С множественными травмами велосипедистку доставили в больницу. Обстоятельства аварии сейчас выясняются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Поярков, очевидец ДТП:

Сильно пострадала. У нее нога была очень повреждена, рука и голова. Мы старались не трогать ее, чтобы ничего не повредить, ждали скорую.

А на улице Максима Богдановича мелкое ДТП стало причиной серьёзного затора. Пока водители выясняли между собой, кто прав, а кто виноват, образовалась пробка. В результате каретам скорой помощи и реанимации, которые по стечению обстоятельств именно в этот момент спешили на вызов по соседству, пришлось искать пути для объезда.