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Минск: на улице Аэродромной 15 июня днём водитель кроссовера сбил велосипедистку

15 июня 2015 18:10
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Новости Беларуси. На улице Аэродромной 15 июня днём водитель кроссовера сбил велосипедистку. В момент столкновения машина перестраивалась в крайнюю правую полосу в направлении проспекта Жукова. По словам очевидцев, женщина двигалась по проезжей части на встречу потоку. От удара лобовое стекло иномарки покрылось трещинами. С множественными травмами велосипедистку доставили в больницу. Обстоятельства аварии сейчас выясняются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Виктор Поярков, очевидец ДТП:
Сильно пострадала. У нее нога была очень повреждена, рука и голова. Мы старались не трогать ее, чтобы ничего не повредить, ждали скорую.    

А на улице Максима Богдановича мелкое ДТП стало причиной серьёзного затора. Пока водители выясняли между собой, кто прав, а кто виноват, образовалась пробка. В результате каретам скорой помощи и реанимации, которые по стечению обстоятельств  именно в этот момент спешили на вызов по соседству, пришлось искать пути для объезда.

# происшествия # Авария в Минске

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