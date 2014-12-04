Минск: крупный канал поставки наркотиков перекрыли правоохранители

Новости Беларуси. Операцию по пресечению деятельности канала поставки в страну наркотических средств и психотропных веществ провели белорусские правоохранители.

Сразу в нескольких районах столицы задержаны четыре белоруса и 41-летний гражданин Австралии с гашишем и кокаином в карманах.

Константин Ляшкевич, начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома:

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания одного из подозреваемых милиционеры обнаружили и изъяли дополнительно 18 кг гашиша и еще 10 г кокаина.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по части 2 и 3 статьи 328 («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов») УК.

Напомним, месяц назад в Борисове была изъята партия наркотиков на сумму почти 2 миллиона долларов США.

Задержаны четверо молодых людей. Они подозреваются в распространении спайса в регионе. Также в ходе обысков были обнаружены 10 килограммов уже готового к употреблению вещества и почти столько же чистого реагента. Подробности вы узнаете из видео.