Прямой эфир

Минск: крупный канал поставки наркотиков перекрыли правоохранители

04 декабря 2014 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Операцию по пресечению деятельности канала поставки в страну наркотических средств и психотропных веществ провели белорусские правоохранители.

Сразу в нескольких районах столицы задержаны четыре белоруса и 41-летний гражданин Австралии с гашишем и кокаином в карманах.

Константин Ляшкевич, начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома:
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания одного из подозреваемых милиционеры обнаружили и изъяли дополнительно 18 кг гашиша и еще 10 г кокаина.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по части 2 и 3 статьи 328 («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов») УК.

Напомним, месяц назад в Борисове была изъята партия наркотиков на сумму почти 2 миллиона долларов США.

Задержаны четверо молодых людей. Они подозреваются в распространении спайса в регионе. Также в ходе обысков были обнаружены 10 килограммов уже готового к употреблению вещества и почти столько же чистого реагента. Подробности вы узнаете из видео.

# происшествия # Наркотики # Константин Ляшкевич

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар в общежитии на проспекте Пушкина в Минске: эвакуировано 55 человек
03 декабря 2014 17:22

Пожар в общежитии на проспекте Пушкина в Минске: эвакуировано 55 человек

42-летний мужчина погиб на пожаре в Стародорожском районе
03 декабря 2014 14:27

42-летний мужчина погиб на пожаре в Стародорожском районе

Из-за пассажира, которому стало плохо, вынужденную посадку в аэропорту «Минск» совершил самолет российской авиакомпании
03 декабря 2014 08:00

Из-за пассажира, которому стало плохо, вынужденную посадку в аэропорту «Минск» совершил самолет российской авиакомпании