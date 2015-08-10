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Минск: два бывших следователя получили по 7,5 года колонии за взятку

10 августа 2015 17:03
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Новости Беларуси. Мужчины признаны виновными в совершении преступлений по ч.3 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси.

Два бывших следователя Центрального районного отдела Следственного комитета приговорены с учетом ст.8 закона «Об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Суд также постановил лишить бывших следователей звания «подполковник».

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# происшествия # Коррупция

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