Минск: два бывших следователя получили по 7,5 года колонии за взятку

Новости Беларуси. Мужчины признаны виновными в совершении преступлений по ч.3 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси.

Два бывших следователя Центрального районного отдела Следственного комитета приговорены с учетом ст.8 закона «Об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Суд также постановил лишить бывших следователей звания «подполковник».