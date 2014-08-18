Минск: 11-летнего мальчика завалило бетонными плитами. Он получил переломы обеих ног

Новости Беларуси. Мальчик с предварительным диагнозом «перелом обеих ног» доставлен в больницу.

Все произошло на площадке открытого склада строительных материалов ОАО «Дорстроймонтажтрест».

Дети проникли на территорию и устроили подвижные игры.

Пресс-служба Минского городского Управления МЧС:

Работниками МЧС в 13-52 были проведены спасательные работы по освобождению ребенка с использованием подручных средств и специнструмента. Спасательная операция осложнялась тем, что плиты в буквальном смысле перекрыли доступ к ногам мальчика, и не было возможности произвести транспортную иммобилизацию конечностей и остановить кровотечение. Узкое пространство между штабелями плит затрудняло применение специнструмента. В итоге, после установки страхующих упоров под плиты было принято решение поднимать бетонную плиту вручную. Несколько спасателей насколько было возможно взялись за плиту и приподняли ее, другие под руки извлекли пострадавшего. После он был передан медикам-спасателям.

Напомним, несколько лет назад поход на незавершенный объект строительства по ул. Скрипникова в Минске едва не закончился трагедией.

Сюда детей тянуло как магнитом. Беда случилась, когда в не огражденный решеткой подвал упал ребенок. Пятилетнего Богдана скорая сразу доставила в больницу. У мальчика была глубокая рана на голове и сильный ушиб. Мама ребенка в тот же день позвонила директору фирмы, которая является заказчиком строительства. В ответ услышала только возмущения и категоричное заявление: «Никаких нарушений в технике безопасности!». Кто ответил за то, что ребенок получил травму – смотрите видео.