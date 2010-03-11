Министр обороны Италии напал на журналиста, который приставал к Берлускони

Скандал произошел во время пресс-конференции премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и министра обороны Игнацио Ла Русса.

Рокко Карломаньо, который проник на пресс-конференцию как независимый журналист, несколько раз порывался задать премьеру вопрос, однако его не допускали к микрофону. Тогда Карломаньо попытался громким голосом настаивать на своем требовании, прерывая ход пресс-конференции, сообщает радиостанция «Свобода».

Карломаньо хотел спросить премьер-министра о судьбе Гвидо Бертолазо, правой руки премьер-министра и руководителя итальянского аналога МЧС. В отношении Бертолазо ведется расследование — его подозревают в получении взяток, в том числе с женщин — натурой, за одобрение строительных контрактов при подготовке в Италии прошлогоднего саммита Большой Восьмерки, пишет The Times, Бертолазо все обвинения отвергает.

В ответ на это Берлускони назвал участника пресс-конференции хамом и провокатором, при этом добавив: «Это пресс-конференция для журналистов, а не для таких личностей, как Вы». Он сказал также: «Бертолазо сможет подать на Вас в суд! Стыдитесь!» и попросил своих помощников выпроводить Карломаньо. Утверждения Карломаньо, что вопросы, задаваемые журналистами, заранее специально подготовлены, Берлускони парировал так: «Ничего заранее не подготовлено, а Вы не только пошляк, но и посмешище. Каждое утро, когда Вы смотрите в зеркало, чтобы причесаться — Вы уже портите себе настроение на весь день».

Затем ситуация полностью вышла из-под контроля: итальянский министр обороны, схватив журналиста за рукав, попытался грубо вытолкать его из зала. Карломаньо, обратившись к службе охраны, потребовал «удалить из зала Ла Руссу», обозвав его при этом «фашистским молодчиком» и пообещав подать на него в суд за рукоприкладство. Вывести Карломаньо из зала так и не удалось, пишет NEWSru.com.