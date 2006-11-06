Министерство спорта и туризма Беларуси приостановило срок действия лицензий 25 туроператоров

Как сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист управления Алеся Пацкевич, по результатам проверки 133 туроператорам республики вынесены предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, у 25 туроператоров на месяц приостановлен срок действия лицензий.
Алеся Пацкевич отметила, что совместно с Министерством по налогам и сборам осуществляется контроль за выполнением лицензиатами требований законодательства при ведении книги замечаний и предложений, а также порядка приема наличных денежных средств при реализации товаров и использования кассовых суммирующих аппаратов. 26 турфирмам, допустившим нарушения, вынесены предписания.
За январь-сентябрь текущего года в Министерство спорта и туризма поступило на 20% больше обращений, содержащих просьбы о разъяснении порядка лицензирования туристической деятельности, чем за аналогичный период 2005 года.
По данным на октябрь 2006 года, на туристическом рынке Беларуси работали 605 организаций, из них 95% - частной формы собственности.