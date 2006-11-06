Министерство спорта и туризма Беларуси приостановило срок действия лицензий 25 туроператоров

Специалисты управления туризма Министерства спорта и туризма провели проверку выполнения требований постановления Совета Министров Беларуси от 20 октября 2003 года, касающихся организации въездного туризма.

Как сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист управления Алеся Пацкевич, по результатам проверки 133 туроператорам республики вынесены предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, у 25 туроператоров на месяц приостановлен срок действия лицензий.

Алеся Пацкевич отметила, что совместно с Министерством по налогам и сборам осуществляется контроль за выполнением лицензиатами требований законодательства при ведении книги замечаний и предложений, а также порядка приема наличных денежных средств при реализации товаров и использования кассовых суммирующих аппаратов. 26 турфирмам, допустившим нарушения, вынесены предписания.

За январь-сентябрь текущего года в Министерство спорта и туризма поступило на 20% больше обращений, содержащих просьбы о разъяснении порядка лицензирования туристической деятельности, чем за аналогичный период 2005 года.

По данным на октябрь 2006 года, на туристическом рынке Беларуси работали 605 организаций, из них 95% - частной формы собственности.