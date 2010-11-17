Минчанка, забыв все правила приличия, решила удовлетворить случайного знакомого прямо во дворе

Все происходило летом средь белого дня в самом центре Минска - прямо на улице Карла Маркса. На днях суд Ленинского района признал данную гражданку виновной по ч. 2 ст. 339 УК «Хулиганство».

Александр Сватко, помощник прокурора Ленинского района Минска:

Своими действиями она грубо нарушила общественный порядок, выражала явное неуважение к обществу, отличающееся по своему содержанию исключительным цинизмом. Тем самым проявила крайне презрительное отношение к основным ценностям общества. Ее приговорили к одному году лишению свободы с отсрочкой в один год. Это значит, что через год суд соберется еще раз и определит, какое наказание она заслуживает. Если за это время женщина не совершит никаких правонарушений, то отсрочку, конечно же, снимут.

Мужчина, с которым Вероника развлекалась на улице, из милиции убежал. Сейчас его задержали. Суда он дожидается в изоляторе, сообщает ctv.by со ссылкой на «КП» в Белоруссии».