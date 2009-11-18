Минчанка воровала обувь в магазине и продавала ее на рынке

На данный момент женщина отпущена под подписку о невыезде.

Сначала 22-летняя девушка прошлась по отделам магазина и вынесла семь пар обуви более чем на Br2 млн. Украденное она на следующий день утром понесла продавать на рынок. Вечером того же дня девушка снова наведалась в этот обувной магазин.

Однако на этот раз персонал был подготовлен: под видом обычных покупателей продавцы ходили по помещению и высматривали подозрительных лиц. Когда минчанка попыталась вынести три пары обуви на сумму Br0,5 млн., ее задержали и передали сотрудникам милиции.



В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 "Кража" УК Беларуси, которая предусматривает лишение свободы сроком до трех лет, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-офицер Октябрьского РУВД Сергей Чеботарев.

