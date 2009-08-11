Минчанка украла у свого предприятия 400 мобильников

На 202 миллиона рублей за полгода предприимчивая минчанка обчистила коммерческую фирму, в которой работала экономистом финансово-экономического отдела. По словам заместителя прокурора г. Минска Владимира Мацеля, чтобы как-то скрыть следы хищения телефонов, нечистая на руку сотрудница ввела изменения в программу “Клиент-банк", что отразилось во всех компьютерных системах предприятия.



Чтобы скрыть недостачу, она подделала товарно-транспортную накладную на отпуск телефонов (которые были ранее похищены) якобы одному индивидуальному предпринимателю. Далее экономист перечислила около 85 миллионов рублей на собственные карт-счета. А официально деньги пошли якобы на оплату командировочных расходов, премиальных и других выплат.