Минчанка познакомилась с мужчиной в интернете и отдала ему 52 тысячи рублей

Новости Беларуси. Минчанка отдала знакомому крупную сумму денег. Он предложил женщине инвестировать эту сумму в бизнес.

По информации ГУВД Мингорисполкома, мужчина в интернете представлялся женщине именем «Богач Алик». Он завладел денежной суммой в размере 52 тысячи рублей.

Мужчина предложил минчанке инвестировать в прибыльный бизнес. В день сделки стороны встретились и оформили шесть кредитов на имя женщины. 52 тысячи рублей были переданы мужчине. Он первое время платил взносы по кредитам, но позже выплаты прекратились.

Женщина обратилась в милицию.

Правоохранители ищут потерпевших. Просьба обратиться Московское РУВД Минска лично (ул. Грушевская, 9) или по телефонам: 8 (029) 125-86-77 или 102.