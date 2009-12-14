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Минчанка получила 8 лет колонии за попытку передать наркотики сыну в тюрьму

14 декабря 2009 15:42
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Проживающая в Минске многодетная мать, имеющая 12 детей, семеро из которых несовершеннолетние в июле 2009 года приехала в ивацевичскую колонию на свидание с 27-летним сыном, отбывающим наказание за сбыт наркотических средств. Кстати, в этой колонии отбывают наказание трое сыновей осужденной.При проведении личного досмотра в интимном месте женщины были обнаружены упакованные в резиновый напальчник наркотические вещества общим весом более 6,8 г (героин, марихуана и др.), сообщает БелТА.
# происшествия

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