Минчанина ждет 5 лет лишения свободы за обмен электронных денег на наличные

Сотрудники финансовой милиции Комитета госконтроля Беларуси пресекли незаконную деятельность минчанина, который осуществлял обмен электронных денег на наличные. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе КГК.

Как установили сотрудники управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску, 26-летний житель столицы с января 2008 года по октябрь 2009 года занимался незаконной предпринимательской деятельностью, которая выражалась в обмене электронных денег Web-money на наличные доллары США и наоборот.



Поиск клиентов молодой человек осуществлял в сети Интернет. С этой целью он размещал объявления, как правило, в социальных сетях или на сайтах, специализировавшихся на операциях по обмену электронных денег, в которых предоставлял заинтересованным гражданам подобные услуги. В результате общения через ICQ и по мобильной связи молодой человек договаривался с клиентами, одному из которых были нужны доллары США, а второму электронные деньги Web-money, и проводил между ними обменные операции. Ежемесячно нелегальный предприниматель организовывал около 150-200 обменных операций, а общий оборот денег, прошедших через него, составил около Br2 млрд.



Нелегальный предприниматель заработал более Br60 млн., обменивая электронные деньги на доллары. При этом комиссионные составляли около 5% от суммы сделки, тогда как имеющие необходимую лицензию на такую деятельность банки берут с клиентов за подобные услуги около 15%.



Минчанину вменяется в вину занятие незаконной предпринимательской деятельностью (ст. 233, ч.2 УК). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.