Минчанин застрял головой в туалете

Мужчина застрял головой между сливным бачком унитаза и стеной. Как сообщает газета «Рэспубліка», необычное ЧП случилось на днях в Минске. Дочь была дома и вызвала спасателей. В противном случае хозяин квартиры сидел бы в этой ловушке еще долго. Сотрудники МЧС освободили голову и передали пострадавшего врачам. Мужчину отвезли в больницу с диагнозом «синдром длительного сдавливания».



Андрей Еслин, начальник смены пожарно-спасательной части № 3 Заводского РОЧС Минского городского управления МЧС:

Скорее всего, дело было так: мужчина споткнулся о порог и неудачно упал, разбив сливной бачок. Когда мы приехали на вызов, пол уже залила вода. Ноги пострадавшего лежали в коридоре, а его туловище застряло между стеной и унитазом. Чтобы вытащить 53-летнего мужчину,, у троих профессионалов ушло целых пять минут.

