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Минчанин украл многотысячную клиентскую базу у норвежцев

24 ноября 2009 07:51
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Он отправил более 100 тысяч sms-сообщений в разные страны мира, не потратив ни копейки.

Помощник прокурора Ленинского района Минска Александр Сватко:
— Счет в более чем 6 тысяч евро оплатила норвежская фирма, которая занимается продажей контента — картинок, мелодий, видео для мобильных телефонов. Вбелорусском представительстве этой компании молодой человек трудился несколько месяцев. Выполняя свою работу, он получил пароли доступа к важной информации, в том числе к одному из главных компьютеров в Осло.

Компьютерщик начал сотрудничать с фирмой, которая предлагала подзаработать тем,  кто сумеет привлечь посетителей на их сайт.  26–летний минчанин  скопировал многотысячную клиентскую базу своего работодателя и по этим телефонам рассылал рекламные эсэмэски. Благодаря разработанной им  программе послания отправлялись с электронного адреса норвежской фирмы. 139.729 sms-сообщений обошлись той в 6.567 евро.  

Действия хакера подпали сразу под три статьи Уголовного кодекса Беларуси.

К слову, возмещения ущерба норвежская фирма не потребовала. Компьютерный злодей отделался лишь двумя годами ограничения свободы., пишет «СБ –Беларусь сегодня».

# происшествия

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