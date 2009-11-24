Минчанин украл многотысячную клиентскую базу у норвежцев

Он отправил более 100 тысяч sms-сообщений в разные страны мира, не потратив ни копейки.

Помощник прокурора Ленинского района Минска Александр Сватко:

— Счет в более чем 6 тысяч евро оплатила норвежская фирма, которая занимается продажей контента — картинок, мелодий, видео для мобильных телефонов. Вбелорусском представительстве этой компании молодой человек трудился несколько месяцев. Выполняя свою работу, он получил пароли доступа к важной информации, в том числе к одному из главных компьютеров в Осло.



Компьютерщик начал сотрудничать с фирмой, которая предлагала подзаработать тем, кто сумеет привлечь посетителей на их сайт. 26–летний минчанин скопировал многотысячную клиентскую базу своего работодателя и по этим телефонам рассылал рекламные эсэмэски. Благодаря разработанной им программе послания отправлялись с электронного адреса норвежской фирмы. 139.729 sms-сообщений обошлись той в 6.567 евро.



Действия хакера подпали сразу под три статьи Уголовного кодекса Беларуси.

К слову, возмещения ущерба норвежская фирма не потребовала. Компьютерный злодей отделался лишь двумя годами ограничения свободы., пишет «СБ –Беларусь сегодня».