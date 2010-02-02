Минчанин угнал «Фольксваген LT 35», но на этом не остановился

С комфортом решил уехать из бара 23-летний работник одной из коммерческих фирм, для чего заранее обманом взял ключи у закрепленного за служебным микроавтобусом «Фольксваген» водителя. И вот основательно отдохнув в увеселительном заведении, недобросовестный сотрудник без зазрения совести сел за руль служебного автомобиля, даже не имея водительского удостоверения.

На улице Байкальской молодому человеку приглянулся еще один автомобиль – красавец «Порше - кайен». Причем, приглянулся настолько, что удержаться не было никакой возможности. Он вставил в замочную скважину имевшийся ключ от «Фольксвагена», хотел было провернуть, но как раз в этот момент из ближайшего подъезда вышел мужчина с девочкой и хозяйской походкой направился к «Кайену». Примечательно, что угонщик не растерялся, а объяснил свое присутствие рядом с чужой машиной весьма изобретательно. Молодой человек рассказал хозяину иномарки о том, что он случайный прохожий только что предотвратил угон его автомобиля. Причем, смотрите, угонщик так улепетывал, что даже оставил свою железку в скважине замка. А еще, вырываясь, неизвестный ударил по голове сердобольного прохожего, так, что с хозяина причитается. Однако владелец «Порше», как-то не особо проникся доблестью нашего героя, сказал, что спешит, поэтому должен ехать. Такая черная неблагодарность естественно возмутила, поэтому героический прохожий схватил хозяина иномарки за одежду и потребовал вознаграждение. Завязалась перепалка, в результате чего владелец «Порше» позвонил по номеру «102».

Прибывшие сотрудники милиции, впрочем, довольно быстро разобрались в сути происходящего. Естественно, было установлено, что железка, торчащая из дверей, является ключом от «Фольксвагена», чуть позже был установлен и истинный угонщик «Кайена». Вскоре милиционеры выяснили и еще одну существенную деталь. Оказалось, что ни директор фирмы, владеющей «Фольксвагеном», ни его водитель ничего не знают о ночной поездке своего работника. Получилось, что микроавтобус так же находится в угоне…

Следственным отделом предварительного расследования Ленинского РУВД возбуждено уголовное дело по ст. 214 уголовного кодекса Республики Беларусь («Угон транспортного средства»), санкция которой предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы, сообщает сайт ГУВД.