Минчанин угнал автомобиль бывшей супруги и попал в аварию

Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, который подозревается в угоне автомобиля бывшей жены и совершении на нём ДТП.
По сведениям ГУВД Мингорисполкома, в милицию позвонила женщина и сообщила о пропаже её Citroen Xantia. Ранее автомобиль был припаркован во дворе дома по месту жительства заявительницы.
Вскоре правоохранителям стало известно об аварии на перекрёстке улицы Скрипникова и переулка А. Вышелесского с участием данного автомобиля. Водитель машины с места происшествия скрылся.
Оперативники также выяснили, что перед пропажей иномарки в квартиру к её владелице приходил бывший муж – 30-летний безработный минчанин. После ухода мужчины исчезли ключи от Citroen и сам автомобиль.
Супруг заявительницы задержан.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы до пяти лет. Отмечается, что ранее гражданин не раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
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