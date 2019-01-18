Минчанин угнал автомобиль бывшей супруги и попал в аварию

Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, который подозревается в угоне автомобиля бывшей жены и совершении на нём ДТП.

По сведениям ГУВД Мингорисполкома, в милицию позвонила женщина и сообщила о пропаже её Citroen Xantia. Ранее автомобиль был припаркован во дворе дома по месту жительства заявительницы.

Вскоре правоохранителям стало известно об аварии на перекрёстке улицы Скрипникова и переулка А. Вышелесского с участием данного автомобиля. Водитель машины с места происшествия скрылся.

Оперативники также выяснили, что перед пропажей иномарки в квартиру к её владелице приходил бывший муж – 30-летний безработный минчанин. После ухода мужчины исчезли ключи от Citroen и сам автомобиль.

Супруг заявительницы задержан.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы до пяти лет. Отмечается, что ранее гражданин не раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Весной 2018 в Минске влюблённые угнали автомобиль случайного знакомого.