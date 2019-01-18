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Минчанин угнал автомобиль бывшей супруги и попал в аварию

18 января 2019 14:16
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Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, который подозревается в угоне автомобиля бывшей жены и совершении на нём ДТП.  

По сведениям ГУВД Мингорисполкома, в милицию позвонила женщина и сообщила о пропаже её Citroen Xantia. Ранее автомобиль был припаркован во дворе дома по месту жительства заявительницы.  

Вскоре правоохранителям стало известно об аварии на перекрёстке улицы Скрипникова и переулка А. Вышелесского с участием данного автомобиля. Водитель машины с места происшествия скрылся.  

Оперативники также выяснили, что перед пропажей иномарки в квартиру к её владелице приходил бывший муж – 30-летний безработный минчанин. После ухода мужчины исчезли ключи от Citroen и сам автомобиль.  

Супруг заявительницы задержан.  

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы до пяти лет. Отмечается, что ранее гражданин не раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.  

Весной 2018 в Минске влюблённые угнали автомобиль случайного знакомого.  

Завершилась поездка на чужой машине столкновением с мусорными баками – подробности здесь.  

# Кража # происшествия # Авария в Минске

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