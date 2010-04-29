Минчанин справил естественную нужду во время ритуала принятия в пионеры

Школьники разных классов микрорайона Лошица участвовали в ритуале принятия в пионеры у памятника Неизвестному Солдату по улице Сырокомли в Минске.

Внезапно появилась компания из трех молодых людей (22-23 года) с явными признаками алкогольного опьянения. Молодчики начали нецензурно выражаться, один из хулиганов стал справлять естественную нужду прямо на глазах у детей. Находившиеся рядом педагоги утихомирить хулиганов не смогли и вызвали милицию.

В Ленинском РУВД молодые люди не смогли внятно объяснить мотива своих поступков, твердили, что были сильно пьяны, а сейчас раскаиваются в содеянном.

Следственным отделам предварительного расследования Ленинского РУВД в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 339 часть 2 уголовного кодекса Республики Беларусь, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет, сообщает сайт ГУВД.