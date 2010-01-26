Минчанин совершил уличный грабеж прямо на глазах милиционеров

Молодой человек совершил уличный грабеж в отношении двух нетрезвых прохожих. В это же время и в этом же месте сотрудники отдела наркоконтроли и противодействия торговле людьми Заводского РУВД скрытно проводили операцию по противодействию незаконному обороту наркотиков.

Внимание милиционеров, находившихся в автомобиле, двое нетрезвых граждан сразу привлекли своей специфичной весьма нетвердой походкой. Два подгулявших друга как раз были в метрах пятидесяти от оперативного автомобиля, когда к ним неожиданно подбежал молодой человек, быстро вырвал сумку у одного из мужчин, после чего кинулся наутек.

Сотрудники, ставшие невольными свидетелями нападения, не растерявшись бросились вдогонку. В результате через несколько десятков метров злоумышленник был задержан. Им оказался нигде неработающий 26-летний житель Минска. Сейчас в отношении неудавшегося грабителя возбуждено уголовное дело.

Стоит также добавить, что незапланированная вылазка не помешала сотрудникам милиции до конца отработать имеющуюся оперативную информацию и вычислить наркомана, сообщает guvd.gov.by.