Минчанин со своего балкона обстреливал машины из пневматического пистолета

Злоумышленник – 26-летний программист одной из столичных фирм. Пистолет он приобрел по объявлению в Интернете.

После того, как он купил оружие, примерно в два часа ночи решил похвастаться покупкой маме и устроил показательную стрельбу по автомобилям, которые находились возле дома на стоянке. Одна из пуль оставила на автомобиле небольшую вмятину.

Очевидцы происходящего были вынуждены вызвать милицию, ведь молодого человека не остановили даже возмущенные крики автовладельцев.

Сам стрелок пояснил, что говорил людям, что стреляет холостыми патронами и не стоит волноваться. О том, что стрелять в общественных местах запрещено он знал, но рассчитывал, что этого никто не увидит и его действия никому не причинят вреда. Свою вину молодой человек признал полностью и в содеянном раскаялся.

В настоящее время проводится проверка, сообщает ctv.by.