Минчанин пытался вынести дорогостоящее оборудование из РНПЦ «Мать и дитя»

Злоумышленника задержали работники департамента охраны МВД.

Украденное оборудование оценивается в 20 миллионов белорусских рублей. Неработающий житель столицы рассчитывал заработать на краже немалые деньги. Преступнику грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Боярин, командир батальона милиции Департамента охраны МВД Центрального района Минска:

Данный гражданин ранее работал в этом учреждении здравоохранения. В ходе проведения следственных действий выяснилось, что он тщательно готовился к данной краже, помечал на кодовом замке в кабинет пароль доступа.