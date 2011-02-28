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Минчанин пытался вынести дорогостоящее оборудование из РНПЦ «Мать и дитя»

28 февраля 2011 12:28
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Злоумышленника задержали работники департамента охраны МВД.

Украденное оборудование оценивается в 20 миллионов белорусских рублей. Неработающий житель столицы рассчитывал заработать на краже немалые деньги. Преступнику грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Боярин, командир батальона милиции Департамента охраны МВД Центрального района Минска:
Данный гражданин ранее работал в этом учреждении здравоохранения. В ходе проведения следственных действий выяснилось, что он тщательно готовился к данной краже, помечал на кодовом замке в кабинет пароль доступа.

# происшествия

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