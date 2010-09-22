Минчанин приставил пистолет к виску работника видеосалона

26-летний минчанин пришел в пункт проката дисков с оружием. Именно так он отреагировал на бракованные, как ему показалось, диски. И даже согласие продавца вернуть деньги мстителя не остановило. Прибывшая на место милиция нарушителя задержала. Само же преступление зафиксировала видеокамера.

Навыки самообороны работнику видеосалона бы не помешали. В шесть вечера незнакомый клиент взял напрокат два художественных фильма. Они и спровоцировали настоящий триллер прямо в подземном переходе метро. Дома киноман понял, что диски с техникой не сошлись форматами. Решил вернуться и все претензии адресовать продавцу. А для убедительности прихватил с собой пистолет.

Тамара Рулинская, пресс-офицер Заводского РУВД Минска:

– Моральный ущерб его больше касался. Сказал: «Пришлось вернуться! Ваши деньги меня не устраивают! Я ехал! Некачественный товар! Я научу вас работать! С этими словами он достал из внутреннего кармана куртки пистолет.

И приставил к виску работника салона. Все это осталось на видео, снятом камерой видеонаблюдения. Эта съемка сейчас – основное доказательство по уголовному делу. На ней видно, что решить конфликт не помогали ни уговоры, ни деньги. Налетчик хотел одного – встретиться с хозяином магазина. Он заставил парня немедленно под любым предлогом вызвать начальство. Чтобы и его научить правильно торговать.

Самое интересное началось после того, как по звонку приехал хозяин точки. Он еще не знал, что это за клиент. Мужчина закрыл за собой дверь и остался в небольшой комнате один на один с вооруженным налетчиком. В это время первый, освобожденный заложник магазина уже набирал 102. А вот научить работать директора налетчику не удалось. Он, кстати, сам оказался мастером поработать кулаками. Первым делом перехватил пистолет, но задержать нападавшего не сумел.

Это сделали через несколько минут уже сотрудники милиции. Оружие на деле оказался пневматическим, но и его в такой экстремальной ситуации легко спутать с «Макаровым». Экспертиза показала еще и алкоголь в крови налетчика, а обвинитель, по совокупности, сразу на третью часть статьи за хулиганство – это до восьми лет лишения свободы.

Алексей Мартиненок, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.