Минчанин поджег друга за то, что тот спал на его диване

Разъярила 60-летнего минчанина картина, которую он увидел, придя домой. На его диване спали трое: жена и друг с собутыльницей. Мужчина стал тормошить выпивох, требуя, чтобы те убирались с его ложа. Но те только отмахивались.

Пенсионер вспомнил, что на балконе стоит бутылка с растворителем. Он взял ее, подошел к дивану и предупредил, что подожжет, если они не встанут. Пьяная троица в угрозы не поверила. Тогда пенсионер стал поливать растворителем одеяло, которым укрылись спящие. Чиркнул спичкой и бросил ее на лужицу горючего.

Гостья встала с дивана сама и вытянула из-под горящего одеяла хозяйку квартиры.

Друг пенсионера получил сильнейшие ожоги головы, шеи и левой руки, от которых через несколько дней скончался. Спасателей, приехавших тушить огонь в квартире, из окна которой на улицу валил дым, поджигатель встретил на скамейке у подъезда. На вопрос, зачем пенсионер устроил пожар, тот ответил:

— Они заняли диван, а мне хотелось спать…

Суд приговорил преступника к 6 годам лишения свободы, сообщает ctv.by со ссылкой на «Минский курьер».