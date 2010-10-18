Минчанин оформил товары в кредит на шесть подставных лиц и скрылся

39-летний минчанин размещал в газетах объявления о скупке бытовой техники, бывшей в употреблении. Когда граждане звонили, предприимчивый рекламодатель тут же предлагал оформить кредит на новую технику в одном из магазинов, при этом обещал заплатить за услугу 100 долларов США.

Обычно на это соглашались люди, ведущие асоциальный образ жизни, а также испытывающие финансовые затруднения. Заключив договор в магазине и оплатив первоначальный взнос, мужчина забирал документы на товар, сам товар (пылесосы, ноутбуки, игровые приставки), после чего давал человеку 50-100 долларов и скрывался, не исполняя в дальнейшем никаких обязательств перед банком, пишет «ВМ».

Татьяна ГРИБ, пресс-офицер Московского РУВД:

Сейчас в Московское РУВД обратились шесть обманутых минчан, а предприимчивый рекламодатель задержан оперативниками. Возбуждено уголовное дело за мошенничество, что влечет за собой лишение свободы на срок до четырех лет.