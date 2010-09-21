Минчанин незаконно заработал 63 миллиона рублей на продаже цветов

58-летний мужчина за десять месяцев работы заведующим одного из магазинов «ДорОРС» Белорусской железной дороги присвоил 63 миллиона рублей.

Продавцы не пробивали чеки за проданные цветы, а он забирал всю выручку якобы на приобретение очередной партии роз. При этом он никогда не оформлял цветы по товаротранспортным накладным.

На момент внеплановой проверки в павильоне продавались не оформленные по накладным цветы на 240 миллионов рублей, а недостача в магазине составила 450 миллионов рублей.

Транспортная милиция определила его в изолятор временного содержания и теперь разыскивает возможных подельников. Задержанный до работы в цветочном магазине был судим, пишет «Р».