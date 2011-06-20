Минчанин незаконно изготавливал и сбывал миниатюрные подслушивающие устройства

Во время обыска у мужчины обнаружены электронные приборы с функциями фото-, видео- и аудиозаписи. Они предназначались для незаконного сбора информации о частной жизни белорусов.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Минчанин заплатит штраф размером более 5 млн рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Антонович, начальник центра информации и общественных связей КГБ:

Примечательно то, что все эти малогабаритные записывающие устройства закамуфлированы под различные бытовые предметы: ручки, часы, брелки автомобильной сигнализации и так далее. Изделия варьируются в цене: от 50 долларов до 500 и выше.