Минчанин нашёл наркотики в каршеринговой машине

Новости Беларуси. Необычный сверток с белым веществом в салоне машины нашел минчанин, арендовав автомобиль в каршеринговой компании. Об этом он тут же сообщил в милицию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как оказалось, в пакете был наркотик. Несколько свертков после обнаружили и в других каршеринговых машинах.

Оперативники смогли найти виновного. Им оказалась 25-летняя минчанка. Она призналась, что брала в аренду автомобили, прятала в них наркотики, а после «развозила» в места закладок. А о тех, которые были найдены оперативниками, просто забыла.