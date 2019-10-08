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Минчанин нашёл наркотики в каршеринговой машине

08 октября 2019 15:24
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Новости Беларуси. Необычный сверток с белым веществом в салоне машины нашел минчанин, арендовав автомобиль в каршеринговой компании. Об этом он тут же сообщил в милицию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчанин нашёл наркотики в каршеринговой машине-1

Как оказалось, в пакете был наркотик. Несколько свертков после обнаружили и в других каршеринговых машинах.

Оперативники смогли найти виновного. Им оказалась 25-летняя минчанка. Она призналась, что брала в аренду автомобили, прятала в них наркотики, а после «развозила» в места закладок. А о тех, которые были найдены оперативниками, просто забыла.

Минчанин нашёл наркотики в каршеринговой машине-4

По факту преступления проводится проверка.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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