Минчанин избил пассажира автобуса за одежду с госсимволикой

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено в отношении минчанина, который оскорбил и избил пассажира автобуса. Как оказалось, причина агрессивного поведения – одежда с госсимволикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

49-летний мужчина ехал в городском автобусе, когда в свой адрес услышал оскорбления от сидевшего за ним пассажира. 33-летний обидчик повис на поручнях и несколько раз ударил мужчину ногами. Пострадавший решил выйти из автобуса, но зачинщик драки выбежал за ним и повалил на землю. Потасовку увидел прохожий – офицер внутренних войск. Он и задержал нападавшего при помощи еще одного правоохранителя, который в этот момент также оказался неподалеку.

Он постоянно кричал, говорил: «Сними эту куртку». На этого мужчину красно-зеленого. У мужчины была куртка в цвета государственного флага Республики Беларусь. У него справа была нашивка Национального олимпийского комитета и спереди был герб Республики Беларусь. Сказал: «Сними эту куртку. Зачем ты ее носишь?» То есть был очень негативно настроен на государственную символику.